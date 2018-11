Fallisce il vertice di cooperazione Asia-Pacifico senza un accordo comune

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nulla di fatto per Il vertice Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) centrato su politiche tariffarie e competizione fra le sfere d'influenza sull'area del Pacifico fra Stati Uniti e Cina si è chiuso senza neanche un accordo per un comunicato finale fra i 21 Paesi membri. Lo ha annunciato il primo ministro canadese, Trudeau. Nella storia degli accordi commerciali è forse la prima volta che non viene prodotto un comunicato congiunto. La presidenza di turno della Papua Nuova Guinea, dove si è tenuto il vertice, si è riservata di rilasciare una dichiarazione. - (PRIMAPRESS)