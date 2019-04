Di Maio spinge Conte a far pressione sulle dimissioni di Siri (Lega) e Salvini sembra arretrare sulle posizioni garantiste

(PRIMAPRESS) - ROMA - Conte porterà il sottosegretario Siri alle dimissioni. E' quanto sostiene in un'intervista il vicepremier Di Maio. Il governo? "è uno e c'è un contratto. Non si è rotto nulla per noi va avanti(...).Mi auguro valga lo stesso per la Lega", afferma. Di Maio dice di fidarsi di Salvini, ma meno "di chi gli sta intorno", riferendosi ad Arata, che secondo l'inchiesta che vede indagato Siri"è il faccendiere di Vito Nicastri, vicino alla mafia. Credo che la Lega debba prendere le distanze da lui e chiarire il suo ruolo”. E intanto lo stesso Salvini che nei giorni scorsi, a nome di tutto il partito leghista, aveva mostrato posizioni garantiste, nelle ultime ore precisa di parlare per la propria posizione personale. Segno evidente di malcontento all’interno dello stesso partito come era trapelato anche da un’intervista all’ex governatore leghista Roberto Maroni. - (PRIMAPRESS)