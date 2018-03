Crollo di una palazzina nel milanese. Al momento sarebbero nove le persone estratte

(PRIMAPRESS) - MILANO - A Rescaldina, un comune a nord ovest della cinta metropolitana di Milano, questa mattina è crollata una palazzina. I soccorritori stanno scavando tra le macerie per capire quante persone siano rimaste sotto le macerie. Nove le persone estratte, in otto si erano messe in salvo da sole mentresxi sta scavando per trovare l'ultima persona. La causa del crollo potrebbe essere dovuta ad uno scoppio di una bombola. - (PRIMAPRESS)