Cosenza: 200 carabinieri impegnati in una operazione anti-spaccio ed estorsioni

(PRIMAPRESS) - COSENZA - Oltre 200 carabinieri impegnati in una vasta operazione nella provincia di Cosenza per dar corso a 17 misure cautelari per spaccio di stupefacenti ed estorsioni. A condurre l’operazione è il Comando provinciale dell’Arma con il supporto dei militari dell'8° nucleo elicotteri, del 14° battaglione Calabria, del nucleo cinofili e dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia. - (PRIMAPRESS)