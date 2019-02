Contestazione delle imprese piemontesi e del Commissario per la TAV Torino-Lione sull'analisi costi-benefici

(PRIMAPRESS) - TORINO - Dopo la polemica sul rapporto costo-benefici apparso ieri sul sito del ministero delle Infrastrutture che ha bollato il tunnel dell’alta velocità sulla tratta Torino-Lione come un’opera inutilmente costosa, i rappresentanti del sistema delle imprese in Piemonte convocano una conferenza stampa per domani 14 febbraio a Torino per chiarire i contorni della vicenda.

Ad incontrare i giornalisti, oltre alle imprese ci sarà anche il Commissario di Governo per la Torino-Lione, Paolo Foietta che era intervenuto sulla questione: “Mi riservo di vedere nel dettaglio i numeri ma dalle prime indicazioni mi sembra che si sia passati dalla farsa alla truffa. C’è un’enorme sottovalutazione dei benefici ambientali e sociali”. A spingere in questa dichiarazione Foietta era stata anche la rinuncia dell’esperto Pierluigi Coppola a firmare l’analisi costi-benefici richiesta a gran voce dal M5S.

Intanto da Palazzo Chigi sarebbe già arrivata la lettera che fissa al 15 febbraio il termine dell’operatività dell’ente guidato da Foietta. - (PRIMAPRESS)