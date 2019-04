Consiglio dei Ministri: dall'odg salta il decreto "salva Roma" e Luigi Di Maio risulta assente

(PRIMAPRESS) - ROMA - Consiglio dei Ministri in formula ridotta con l’ordine del giorno depurato dal provvedimento “salva Roma” che ha sta mettendo ai ferri corti i rappresentanti della maggioranza di Lega e Movimento Cinque Stelle. E alla riunione di Palazzo Chigi si registra l’assenza di Luigi Di Maio che alcune voci darebbero come impegnato in alcune registrazioni televisive. Salvini bloccato dai giornalisti prima di entrare in CdM sulle domande circa l’assenza di Di Maio non esita a dire: “sono rientrato dalle vacanze con i miei figli, li ho accompagnati ed io ora sono qui”. - (PRIMAPRESS)