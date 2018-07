Codacons: chiede conto a Raggi di circa 900 milioni ricavati dalle multe che in parte dovevano servire per la manutenzione stradale di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La cifra per multe stradali, ricavata nel quadriennio 2015-2018 sfiora 900 milioni di euro. Per la precisione come scrive il Codacons in un comunicato: 891,5 milioni di euro. A tanto ammonterebbero gli incassi del Comune di Roma per la voce “multe stradali” ed il Codacons ha deciso di vederci chiaro sulla destinazione dei fondi raccolti attraverso le contravvenzioni per violazione del Codice della strada.

L’associazione ha inviato infatti una formale istanza d’accesso al Campidoglio volta ad acquisire i documenti relativi all’utilizzo dei fondi incassati dall’amministrazione attraverso le multe.

La legge vigente, come noto, impone che gli introiti delle multe siano usati dalle amministrazioni per migliorare la sicurezza stradale e garantire strade e segnaletica.

“Non sappiamo come l’amministrazione abbia utilizzato gli 891,5 milioni di euro incassati negli ultimi anni grazie alle contravvenzioni, visto lo stato disastroso delle strade capitoline – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per tale motivo abbiamo deciso di fare chiarezza, presentando una istanza per conoscere nel dettaglio come sono stati spesi i proventi delle multe stradali. Istanza che si inserisce nella class action contro il dissesto stradale di Roma lanciata dalla nostra associazione e alla quale hanno già aderito centinaia di cittadini. Se risulterà che la legge è stata violata e i soldi non sono stati utilizzati per lo scopo che è stabilito dalla norma, scatterà la denuncia per peculato e abuso di atti d'ufficio” – conclude Rienzi. C’è da precisare che probabilmente la disponibilità della somma da parte del comune riguarda solo la parte di propria competenza e cioè da quando la sindaca Raggi si è insediata al Campidoglio nel 2016. - (PRIMAPRESS)