Città del Messico: accordo del presidente Obrador con El Salvador, Guatemala e Honduras per il fenomeno migratorio

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL MESSICO - Il presidente del Messico Andrés Manuel Lopez Obrador, appena insediatosi, ha raggiunto un accordo con i governi di El Salvador, Guatemala e Honduras per una cooperazione a un piano di sviluppo nel Centroamerica per combattere il fenomeno migratorio,che nelle ultimi mesi ha messo in moto migliaia di persone. L'intesa,riferiscono i media,"contempla la creazione di un fondo,con l'obiettivo di far funzionare il Piano di sviluppo integrale, che preveda progetti e azioni specifiche per generare posti di lavoro e combattere la povertà". - (PRIMAPRESS)