Cile: la Procura di Rancagua apre una indagine sulla Chiesa cilena per casi di pedofilia

(PRIMAPRESS) - SANTIAGO - Il Vaticano ha licenziato un diacono cileno, accusato di aver abusato sessualmente di minori nella città di Las Cabras, nel Cile centrale. Secondo il The Santiago Times, lo avrebbe riferito l'arcidiocesi della città di Rancagua. Luis Rubio è stato arrestato per condotta scorretta e abuso sessuale di minori quando era responsabile di una scuola di Las Cabras nel 2013. Un anno dopo, l'arcidiocesi di Rancagua lo licenziò dalle sue funzioni mentre era in corso un'indagine. Il caso di Rubio è emerso lo scorso maggio, quando Channel 13 ha rivelato una presunta rete di abusi sessuali composta da sacerdoti e religiosi autoproclamati "The Family", dopo aver denunciato un fedele.

In totale sarebbero 14 sacerdoti e religiosi di Rancagua sospesi mentre le autorità ecclesiastiche indagano sul caso della "Famiglia". L'Ufficio del Procuratore di Rancagua ha anche aperto un'indagine su questo scandalo che coinvolge la Chiesa cilena. - (PRIMAPRESS)