Chieti: la droga che arriva dalle rotte balcaniche ed ha ridisegnato la mappa dei traffici in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si ridisegna la mappa dei traffici di droga in Italia. Un'imponente operazione antidroga è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Chieti denominata "Rubino", coordinata dalla Dda dell’Aquila. Gli agenti della Squadra Mobile stanno eseguendo perquisizioni a carico degli indagati nelle province di Pescara,Chieti,Teramo, L'Aquila, Varese, Milano e Roma. L'attività è frutto di un'indagine durata circa due anni che ha permesso di smantellare un agguerrito sodalizio criminale, in larga parte di origine balcanica, operante in Abruzzo e dedito a un vasto traffico di droga. - (PRIMAPRESS)