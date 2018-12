Catania: oggi riunione della Commissione Grandi Rischi. Di Maio: "Sospensione dei mutui per gli sfollati"

(PRIMAPRESS) - CATANIA - La dichiarazione dello Stato di Emergenza per le zone del catanese colpite dal terremoto è al centro del Consiglio dei ministri convocato stasera alle 19. Ieri i vicepremier Salvini e Di Maio, a Catania, hanno assicurato l'impegno del governo per la popolazione colpita dal sisma e per le imprese. Di Maio ha annunciato un provvedimento per la "sospensione dei mutui" per le persone in difficoltà. Oggi come già annunciato ieri dal premier Conte si riunisce anche la Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile. - (PRIMAPRESS)