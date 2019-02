Caso Diciotti: un flop della piattaforma Rousseau ritarda la consultazione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini

(PRIMAPRESS) - ROMA - La democrazia popolare corre sul web ma buca l’evento. E’ quanto accaduto al Movimento5Stelle che ha affidato alla piattaforma Rousseau la consultazione dei suoi iscritti sul caso Diciotti. Un problema tecnico avrebbe fatto slittare di un’ora l’evento. La consultazione si dovrebbe svolgere fino alle 20 offrendo un risultato alla vigilia della decisione della Giunta delle immunità del Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per sequestro di persona aggravato legato all’episodio dei migranti sulla nave dell’Ong. Le opposizioni criticano il metodo del M5S che si lascia una decisione politica ad un consenso popolare che non ha strumenti per poter sollecitare una decisione. Anche nello stesso movimento si sente qualche voce dissenziente e questo spiega anche il perché della perdita di consenso che sta attraversando il movimento. - (PRIMAPRESS)