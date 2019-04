Caltanissetta: agli arresti due militari dell'Arma, presunti "gola profonda" per il boss Matteo Messina Denaro

(PRIMAPRESS) - CALTANISSETTA - Gola profonda tra due militari dell’arma dei Carabinieri che avrebbero passato informazioni riservate sulle indagini sul boss Matteo Messina Denaro ad una persona di Trapani vicina a Cosa Nostra. Ora il tenente colonnello Marco Zappalà, carabiniere in servizio alla Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta e Giuseppe Barcellona, appuntato in forza alla compagnia di Castelvetrano, sono stati arrestati. Per loro l'accusa è di favoreggiamento e accesso abusivo al sistema informatico. Per la Procura di Palermo farebbero parte di una catena di talpe scoperta dai Carabinieri dei Ros. Gli arresti potrebbero dare una svolta alle indagini sulla caccia al super latitante di Cosa nostra. In carcere anche l'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. L’uomo era stato già condannato per droga e poi aveva iniziato a collaborare con i servizi. - (PRIMAPRESS)