California: Apple condannata a 31 milioni di dollari da versare alla società di ricerca ex partner Qualcomm

(PRIMAPRESS) - SAN DIEGO (CALIFORNIA) - La corte federale di San Diego, in California, ha deciso che Apple dovrà versare 31 mln di dollari di danni alla società di ricerca e sviluppo della telefonia Qualcomm, per la violazione dei brevetti di una tecnologia che aiuta gli iPhone a connettersi rapidamente a internet e a prolungare la durata della batteria. Il verdetto giunge a seguito di un processo di 2 settimane che ha visto contrapposti i due ex alleati, divenuti avversari. Qualcomm intentò causa contro Apple nel 2017, in merito a tecnologie usate in iPhone 7,iPhone 7 Plus iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. - (PRIMAPRESS)