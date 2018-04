Brescia: muore una bambina di 4 anni per una otite non diagnosticata

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Morire a 4 anni per un otite. E' accaduto a Nicole, una bambina di Gottolengo, morta ieri pomeriggio all'Ospedale Civile di Brescia a causa di un'infezione particolarmente aggressiva e acuta causata dalla degenerazione di un'otite. Come riferisce il "Giornale di Brescia", la piccola da un mese e mezzo aveva febbre e dolori al collo: era stata visitata all'ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza di Brescia, ma non era stata ricoverata. Sabato la bambina era stata proprio alla Poliambulanza. In seguito al mancato ricovero, era stata stata portata dai genitori all'ospedale Civile, dove le condizioni della piccola sono apparse molto gravi: la bimba è stata portata nel reparto di Rianimazione Pediatrica, ma ieri pomeriggio è morta. - (PRIMAPRESS)