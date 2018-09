Brescia: corsa con il tempo per scovare il batterio della legionellosi che si annida nell'acqua

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Anche se non è ancora completamente certo che il batterio dei 200 casi di polmonite dell’area di Brescia non si annidi nella rete idrica pubblica si tende a scartarla come ipotesi della diffusione di legionellosi.

Dal 2 settembre le autorità sanitarie hanno appuntato i loro sospetti sul batterio Legionella pneumophila, che infetta il sistema respiratorio, provocando anche gravi polmoniti. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nas, si concentrano attorno alla rete idrica dei comuni più colpiti, anche se al momento non emergono interconnessioni tali tra i diversi impianti, da giustificare una contaminazione così ampia. A preoccupare i cittadini, infatti, era il fatto che il batterio Legionella si fosse diffuso attraverso la rete idrica, contaminando così anche le abitazioni.

La malattia comunque non si contrae bevendo l’acqua del rubinetto. Il contagio avviene solo per inalazione di aerosol contaminato (goccioline di acqua da 1-5 micron), ad esempio facendo la doccia o lavando qualcosa sotto l’acqua corrente proveniente da un punto della rete contaminato. La Legionella tuttavia contamina in particolare gli impianti di condizionamento, le vasche idromassaggio e altri impianti dove l’acqua ristagna e non viene fatta una regolare manutenzione.

I sintomi della legionellosi (malessere, mal di testa e tosse) si presentano tipicamente in un periodo che va dai due ai 10 giorni dal contagio e possono essere accompagnati anche da dolori addominali, diarrea, vomito, confusione e delirio. Nei casi più gravi può essere letale. Sono particolarmente suscettibili all’infezione le persone anziane, i fumatori, i soggetti con sistema immunitario compromesso e affetti da patologie croniche e degenerative. - (PRIMAPRESS)