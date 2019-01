Brescia: arrestata Chiara Alessandri la donna indagata per aver ucciso l'ex amante del marito

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - La Procura di Brescia ha disposto il fermo di Chiara Alessandri, la donna di 43 anni accusata di aver ucciso la 42enne Stefania Crotti. Il corpo della vittima è stato trovato carbonizzato venerdì sera, nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia. L’identificazione immediata è stata possibile grazie alla fede nunziale.I motivi del delitto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero di origine passionale. Chiara Alessandri sarebbe la ex amante del marito della vittima, il 44enne Stefano Del Bello, e non si sarebbe rassegnata alla fine della loro storia. Tutti i protagonisti della vicenda abitano a Gorlago, in provincia di Bergamo. - (PRIMAPRESS)