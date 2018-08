Borse in calo dopo il crollo della lira turca. Anche Piazza Affari in calo (0,7%)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le principali Borse europee aprono in calo, dopo il nuovo crollo della lira turca.Londra perde lo 0,16%, Francoforte lo 0,64%, Parigi lo 0,23%. Apertura in calo anche per Piazza Affari:l'indice Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,7% a 20.943 punti. Apertura in forte rialzo per lo spread, che continua a risentire della crisi turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano.Stamane ha aperto in rialzo a 270,2 punti base per poi salire fini a 275. Il rendimento del decennale italiano è al 3%. - (PRIMAPRESS)