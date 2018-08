Bimba muore per arresto cardiaco su un volo Alitalia. Balzanelli (SIS118) obbligo di defibrillatori su trasporti pubblici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una crisi cardiaca ha stancato la vita di una bimba libanese di 2 anni morta oggi su un volo Alitalia partito da Beirut e diretto a Roma. La piccola era affetta da iperossaluria, una grave e rara patologia ai reni, viaggiava con una mascherina di ossigeno sulla bocca ed era diretta all’ospedale "Bambin Gesù" con un permesso sanitario per le cure. Un'infermiera della Croce Rossa a bordo dello stesso aereo le ha prestato il primo soccorso, provando a rianimarla, ma inutilmente.

Subito è stato deciso l'atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Bari dove la bimba, in viaggio con i genitori, è stata presa in carico dal 118. I medici hanno continuato a cercare di rianimarla in un estremo tentativo di salvarla, ma non c'è stato nulla da fare: non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’imbarco era stato autorizzato da una struttura medica libanese. In aeroporto è intervenuta la polizia aeroportuale e il pm di turno della Procura di Bari, Marcello Barbanente, che ha avviato accertamenti sul caso.

Sul tragico episodio è intervenuto il presidente del SIS 118, Mario Balzanelli: “Questo evento pone deve porre all’attenzione del Governo e dei competenti ministri dei Trasporti e della Sanità la necessità di varare - con criterio di massima urgenza temporale - un decreto interministeriale che assicuri al paese una efficace e affidabile "Mobilità Cardioprotetta" e che preveda l’obbligo della presenza di un defibrillatore semiautomatico (DAE) a bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblici e del possesso della certificazione e delle relative competenze di base riguardo l'utilizzo (certificazione Basic Life Support Defibrillation) ed i criteri di corretta interazione in tempo reale con le Centrali Operative 118 territorialmente competenti”. - (PRIMAPRESS)