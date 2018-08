Beyoncé e Jay-Z, un concerto di augurio per la signora del soul Aretha Franklin

(PRIMAPRESS) - DETROIT - Il concerto di ieri sera a Detroit di Beyoncè con il marito Jay-Z, è stato tutto dedicato ad Aretha Franklin (76) una delle voci storiche del soul americano che sta combattendo da tempo con una malattia senza scampo. Nonostante la famiglia abbia chiesto il più stretto riserbo, cantanti e fans non possono fare a meno di tributarle tutto l’affetto ed il riconoscimento per una carriera artistica da star della musica. Aprendo lo show, dj Khaled aveva già emozionato eseguendo 'Respect', tra i brani più famosi della regina del soul. Beyoncé ha detto riferendosi ad Aretha "ti amo", ringraziandola per la sua "musica meravigliosa". Tra gli artisti che le hanno rivolto auguri per resistere in questa impari battaglia, anche Mariah Carey and Missy Elliott. - (PRIMAPRESS)