Auto contro le barriere del Parlamento di Westminster. Arrestato un uomo

Anche se indaga l'antiterrorismo non è ancora certa la natura dell'incidente di questa mattina a Londra Momenti dove un'auto si e' schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal parlamento di Westminster. Gli agenti di Scotland Yard hanno arrestato un uomo che è stato sottoposto ad interrogatorio per capire se si sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente. Secondo quanto dichiarato dalla polizia di Londra alcuni pedoni sarebbero rimasti feriti ma non in modo grave dopo lo schianto della vettura contro la cintura di sicurezza a Westminster. Sul posto sono presenti decine di mezzi delle forze di sicurezza. Chiusa la stazione metro di Westminster.