Arzachena: un festino a base di droga e alcol fatale ad una donna marocchina uccisa da connazionali

(PRIMAPRESS) - ARZACHENA (SASSARI) - Un festino a base di alcol e droga potrebbe essere stata la causa scatenante dell’uccisione di una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, 34 anni, che è stata ritrovata con evidenti segni di percosse. E’ accaduto in una casa sulle colline di Baia Sardinia, vicino ad Arzachena. La donna era stata ricoverata in gravissime condizioni ieri nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è morta la notte scorsa. Fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio due connazionali, Jalal Hassissou,40 anni, e Soufyane El Khedar, 36 anni. - (PRIMAPRESS)