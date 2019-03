Arrestato nei pressi di Napoli il super latitante di camorra Marco Di Lauro

(PRIMAPRESS) - SECONDIGLIANO (NAPOLI) - Finita la latitanza del boss della camorra, Marco di Lauro con il suo arresto nel capoluogo campano dopo oltre quattro anni di ricerche da parte degli investigatori che lo immaginavano in fuga all’estero. È stato arrestato a Napoli dai carabinieri, polizia e finanza in una operazione congiunta, in via Emilio Scaglione a Chiaiano mentre era a cena con la compagna.

Di Lauro era latitante dal 7 dicembre 2004 quando sfuggì a un maxi blitz che passerà alla storia giudiziaria come la "notte delle manette".

Era ricercato per associazione di tipo mafioso e altro. Dal 17 novembre 2006 era ricercato anche in campo internazionale e faceva parte dell'elenco dei latitanti di massima pericolosità. Considerato dagli inquirenti il secondo latitante più pericoloso d'Italia dopo Matteo Messina Denaro. - (PRIMAPRESS)