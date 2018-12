Arrestato capo Curva Nord dei tifosi interisti: sarebbe stato il suggeritore dell'agguato ai partenopei

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il lavoro di analisi sui filmati raccolti dagli investigatori e dopo gli interrogatori dei tifosi in stato di fermo nei giorni scorsi per i fatti accaduti nella partita Inter-Napoli, hanno portato all’arresto di Marco Piovella, uno dei membri della tifoseria della curva dell’Inter.

L'arresto è stato disposto su richiesta della Digos della Questura e della procura di Milano sulla base degli elementi raccolti che coinvolgerebbero in modo diretto gli ultras dei "Boys S.A.N.” e Piovella, responsabile delle coreografie da diversi anni dell’organizzazione della tifoseria. Il suo nome sarebbe stato fatto proprio da uno dei fermati che lo avrebbe indicato come l’organizzatore dell’agguato ai tifosi partenopei.

La convalida dell’arresto è stata decisa dal gip di Milano Guido Salvini che ha convalidato il loro arresto. Salvini ha dunque respinto la richiesta dei domiciliari presentata dai difensori di Francesco Baj, Simone Tira e Luca Da Ros, quest'ultimo unico "che nel corso dell'interrogatorio ha mostrato una assai maggiore disponibilità a ricostruire i fatti e consapevolezza della gravità di quanto avvenuto". Il gip ha infatti valutato che ci fosse pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. "Purtroppo" nessuno degli indagati per gli scontri prima di Inter-Napoli "sembra aver assistito direttamente al momento in cui Belardinelli è stato travolto da una vettura forse un Suv o una monovolume che, sorpassando a sinistra alcuni furgoncini della colonna napoletana, ha investito il giovane più o meno al centro della platea stradale di via Novara", scrive il Gip nel provvedimento, con cui ordina il carcere per i tre interisti arrestati. Salvini ha poi definito lo scontro organizzato prima di Inter-Napoli in cui sono rimasti feriti almeno quattro tifosi partenopei e che è costato la vita all'ultrà Daniele Belardinelli, travolto da un'auto, "espressione tra le più brutali di una 'sottocultura sportiva di banda' che richiama piuttosto, per la tecnica usata, uno scontro tra opposte fazioni politiche". "Possibili episodi di rappresaglia" Secondo il gip, "dal punto di vista della prevenzione generale", quanto avvenuto a Milano "ha avuto grande risonanza ed è quindi idoneo a scatena reazioni simili e anche episodi di rappresaglia, e di conseguenza si pone a un livello molto elevato di gravità ben superiore a quello di una comune rissa e cioè del reato in cui l'episodio è necessariamente inquadrato". Il giudice lo scrive, motivando il carcere per i tre interisti arrestati. - (PRIMAPRESS)