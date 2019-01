Arezzo: chiusa la E45 nel tratto tra Canili e Valsavignone per problemi strutturali al viadotto. Anas "Non c'è pericolo" e chiede riapertura alla Procura

(PRIMAPRESS) - AREZZO - A scuotere l’Anas è stato un video che ha fatto il giro dei social e così l’accertamento tecnico (disposto dalla Procura di Arezzo) della società ora del gruppo di Ferrovie dello Stato, ha portato alla chiusura del viadotto Puleto dell’E45. I periti strutturali hanno evidenziato una situazione critica che poteva comportare un rischio collasso dell'intera struttura. Il procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi ha sottolineato: "Ci rendiamo assolutamente conto del gravissimo disagio che questo provvedimento comporterà a cittadini e automobilisti ma abbiamo ritenuto che esigenze di tutela della sicurezza e dell'incolumità dovessero prevalere su ogni altra considerazione". Il sequestro preventivo del viadotto Puleto riguarda la strada statale 3bis 'Tiberina' (E45) in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Canili e Valsavignone, in corrispondenza del confine tra le province di Arezzo e Forlì Cesena. In una nota dell'ultima ora dell'Anas è stata chiesta alla Procura la riapertura della strada per mancanza di pericoli rilevati nell'esame tecnico del tratto stradale. - (PRIMAPRESS)