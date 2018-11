Aosta: un albero abbattutosi su un auto in transito ha ucciso i due passeggeri

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Due persone sono morte oggi a Lillianes, in Val d'Aosta nella valle di Gressoney, in seguito alla caduta di un albero sull'auto in cui viaggiavano. L'incidente è avvenuto sulla strada regionale 44: il soccorso medico ha potuto solo constatare la morte del conducente e del passeggero. Nella bassa Val d'Aosta, sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per piante cadute a causa del maltempo. - (PRIMAPRESS)