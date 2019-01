Aosta: recuperati 7 scalatori su ghiaccio bloccati sulla cascata del du Couloir. Per loro nessun intervento sanitario

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Sette arrampicatori su ghiaccio, 5 svizzeri e 2 francesi, sono stati tratti in salvo nella notte sulla cascata ghiacciata del du Couloir, a Cogne, in Valle d’Aosta dove erano rimasti bloccati durante una discesa. L'intervento, coordinato dalle guide del soccorso alpino valdostano e condotto insieme a personale del Sagf e Vigili del Fuoco, era iniziato ieri sera. I 7 ora sono in buone condizioni e per nessuno di loro si è reso necessario l’intervento sanitario. - (PRIMAPRESS)