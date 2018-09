Antonio Brencich tra gli indagati del Ponte Morandi. Oggi ascoltato dagli inquirenti

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Nel provvedimento emesso dalla Procura di Genova sul crollo del ponte Morandi, figurerebbe tra gli indagati anche il professor Antonio Brencich, l’ex membro della commissione ispettiva del Mit sul crollo del Ponte Morandi, dimessosi a fine agosto. Il professionista è negli uffici del primo gruppo della Guardia di finanza che indaga sul disastro. Brencich, sarebbe indagato insieme a Mario Servetto che erano nel comitato tecnico del Provveditorato delle opere pubbliche che a febbraio diede parere positivo al progetto di retrofitting del viadotto presentato da Autostrade. Gli indagati provengono dal ministero delle Infrastrutture, dal Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta. La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati venti persone e la società Autostrade e ha deciso di contestare anche l'omicidio colposo stradale plurimo. Non si esclude, come ha confermato il Procuratore Capo che la lista degli indagati possa crescere in base alla prosecuzione delle indagini: “verrà valutato - ha detto Francesco Cozzi - anche in corso di incidente probatorio come prevede il codice". Giovanni Castellucci, l’ad di Autostrade, ammette la responsabilità ma non la pesante colpevolezza del disastro: "Ci sentiamo responsabili della gestione di un'infrastruttura che è crollata, generando un disastro e un dolore enormi. Ma la colpa è un'altra cosa. E vogliamo ricostruire in tempi stretti, insieme a Fincantieri. Le idee di Renzo Piano ci onorano e cercheremo di condividerle ed adottarle per quanto fattibile” ha spiegato in una intervista Castellucci aggiungendo: ”Io e i miei collaboratori faremo quanto possibile per supportare la magistratura. Trovo normale che le indagini in questa fase procedano ad ampio raggio. Sulla mia posizione, ribadisco che la priorità era e resta operare per fare uscire Genova dall'emergenza. In quel senso continuerà a lavorare". - (PRIMAPRESS)