Ancora all'opera i Vigili del Fuoco per domare il vasto incendio divampato nel pisano. In 500 evacuati dal Monte Serra

(PRIMAPRESS) - PISA - Il vasto incendio divampato ieri intorno alle 22 sul Monte Serra, nella zona pisana di Calci, si è rapidamente esteso anche per la presenza di un forte vento. Questa mattina all’alba i focolai non ancora tutti spenti hanno costretto i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile ad evacuare almeno 500 persone nei pressi dell’abitato di Calci.

Ai Vigili del Fuoco giunti da tutta la Toscana, alle squadre di volontari e alla Protezione civile, si sono uniti gli elicotteri e i Canadair che sono riusciti a decollare in mattinata. - (PRIMAPRESS)