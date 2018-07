Aeroporto di Monaco bloccato al terminal 2 per una donna sfuggita ai controlli del check-in

(PRIMAPRESS) - MONACO - Questa mattina una donna è entrata nell’area imbarco dell’aeroporto di Monaco aprendo una delle porte allarmate dal varco check-in facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza.

L’azione si è svolta intorno alle 6,46 all’aeroporto di Monaco, quando una donna ha eluso i controlli di sicurezza. Immediatamente sono stati bloccati tutti i voli per consentire i controlli dei passeggeri a terra. La donna è riuscita a far perdere le proprie tracce mentre le file per gli imbarchi sono diventate lunghissime. La notizia è stata confermata da Sergio Pitamitz, il fotografo del National Geographic Creative che si trovava nell’area dell’imbarco al ritorno di un reportage.

La polizia, al momento, non sa chi è il passeggero che ha violato i controlli. Tutti i passeggeri dell'area d'imbarco del terminal 2, sono stati isolati.