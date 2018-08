Aereo rubato dell'Alaska Airlines si schianta al suolo nell'isola di Ketron

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Se non fosse accaduto davvero sembrerebbe la trama di un film. Un aereo della Alaska Airlines è decollato senza autorizzazione dall'aeroporto internazionale Sea-Tac per poi andare a schiantarsi dopo circa un'ora di volo nello stato di Washington. A bordo dell'Horizon Air Q400 c'era solamente il pilota, che, secondo i funzionari dell’aeroporto, sarebbe un impiegato della compagnia aerea, probabilmente un meccanico. Testimoni hanno riferito di aver visto l'aereo inseguito da aerei F15 che si sono messi sulla sua scia. Il velivolo sarebbe stato rubato da un meccanico della stessa compagnia aerea Alaska Airlines che dopo circa un’ora di volo si è schiantato sull'isola di Ketron. In un audio della torre di controllo, si sente l'uomo che scherza con i controllori del traffico aereo dicendo che stava per finire in prigione. - (PRIMAPRESS)