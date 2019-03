Oggi aerei fermi per 4 ore in tutti gli aeroporti italiani: dalle 10 alle 14

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aerei a terra negli aeroporti italiani per lo sciopero di 4 ore indetto oggi dai lavoratori Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo dalle ore 10 alle 14. Le fasce orarie garantite vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. L'agitazione interessa i lavoratori aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Nella stessa fascia oraria di sciopero, Anpac e Anpav hanno confermato l'astensione dal lavoro di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia. Alitalia, secondo le informazioni reperibili sul sito della Compagnia, ha già cancellato 97 voli. Anpac e Anpav, in rappresentanza dei Piloti e degli Assistenti di volo di Alitalia SAI e Alitalia Cityliner nei giorni scorsi hanno confermato che "in considerazione del fatto che l'atteggiamento del management in amministrazione straordinaria non ha consentito di superare le attuali criticità, sono quindi costrette a confermare lo sciopero di quattro ore previsto per il prossimo 25 marzo". Sempre per oggi è stato indetto uno sciopero del personale navigante Air Italy proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl-Trasporto Aereo. Si tratta di una protesta di 24 ore anche se la compagnia dal suo sito internet fa sapere che "le fasce orarie garantite sono dalle 07.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00". - (PRIMAPRESS)