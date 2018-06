Addio al governo di Mariano Rajoy rovesciato da una mozione di censura. Al suo posto Pedro Sanchez (Psoe)

(PRIMAPRESS) - MADRID - Solo per un voto tramonta il governo di Mariano Rajoy. Al suo posto entra di fatto, il segretario generale del Psoe, il Partito socialista spagnolo, Pedro Sanchez. In pratica nuovo presidente del governo spagnolo rovesciando con una mozione di censura il premier Mariano Rajoy, leader del Partito popolare. Per la prima volta nella storia degli ultimi quarant'anni di democrazia spagnola, una mozione di censura costruttiva ha avuto successo. Un fatto significativo che la dice lunga su quello che sta accadendo in Europa. Altre tre, tra cui una presentata ancora contro Rajoy l'anno scorso, non avevano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei 350 deputati. Già durante il dibattito di ieri, si era delineata un'alleanza tra Psoe, il partito anti sistema Unidos Podemos, guidato da Pablo Iglesias e nato da una costola del movimento degli Indignados, gli indipendentisti catalani e i nazionalisti baschi, sufficiente a radunare 180 «sì» alla fine del governo Rajoy e al conseguente insediamento del nuovo consiglio dei ministri, guidato da Sanchez, che non necessita di un nuovo voto di fiducia. Il voto in questo caso è palese ed esclude quindi l'eventualità di «franchi tiratori». Intanto proprio questa mattina la procura generale tedesca chiedeva l’estradizione dell’ex presidente catalano Puigdemont anche per ribellione tra i reati contestati durante le vicende delle elezioni in Catalogna. - (PRIMAPRESS)