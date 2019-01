Addio a Fabio Scaramucci, collega della Rai che aveva appena compiuto 70 anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La stampa in lutto per la morte di Fabio Scaramucci, giornalista della Rai. Aveva compiuto due giorni fa 70 anni. E' stato a lungo giornalista parlamentare del Gr1 della Rai. E per molti anni vicedirettore di Televideo e poi vicedirettore della Tgr. Si è spento a Roma dopo una breve malattia. Lo ricordano i giornalisti della Redazione di Televideo ma anche i colleghi che lo hanno conosciuto e che in lui hanno trovato una persona schiva, leale e profondamente innamorata della sua professione sempre praticata con una vena di serena ironia. Alla moglie va un grande abbraccio di vicinanza. - (PRIMAPRESS)