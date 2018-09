Addio a Burt Reynolds. L'attore è morto ad 82 anni per un infarto

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Addio ad una delle star del cinema di Hollywood. A 82 anni è morto, stroncato da un infarto, Burt Reynolds. Il decesso è avvenuto in un ospedale della Florida, come confermato dal suo portavoce Jeffrey Lane. L'attore è stato trasportato in ospedale dopo avere avuto un arresto cardiaco: soffriva da anni di problemi di cuore e nel 2010 fu anche sottoposto ad intervento chirurgico.

Il successo per Reynolds arrivò con "Un tranquillo weekend di paura" nel quale interpreta il personaggio di Lewis Medlock. Divenuto uno degli uomini più sexy dello star system, il magazine Cosmopolitan gli volle dedicare una copertina nel 1972 facendolo posare nudo.

Poi ancora il successo con "Boogie Nights e la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista. - (PRIMAPRESS)