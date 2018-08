Ad Ascoli Satriano un giovane ucraino è stato ucciso dal convivente della madre

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Un giovane ucraino di 34 anni è stato ucciso dal convivente della madre ad Ascoli Sartiano in provincia di Foggia. L’omicida è stato arrestato dai Carabinieri. Il movente del delitto, avvenuto in casa probabilmente nel corso di un litigio, non è ancora stato chiarito. L'uomo ha ucciso il 34enne sparandogli con una pistola calibro 22. Anche la madre della vittima è stata ferita alla gola e a una mano. E' grave ma non in pericolo di vita. - (PRIMAPRESS)