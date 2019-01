A Torino scendono in piazza in 30 mila insieme a sindaci ed imprese per dire Si all'Alta Velocità

(PRIMAPRESS) - TORINO - Una mobilizzazione di oltre 30 mila persone per dire “Sì Tav subito”. E’ sotto questo slogan ripetuto con i cori e con i cartelli di protesta che Torino ha voluto far sentire la sua voce al Governo e in particolare alla linea del Movimento Cinque Stelle. La manifestazione di oggi in piazza Castello non ha aggregato solo la città ma anche tutti i comuni da Venezia a Sestriere.

Tra la gente in piazza si coglieva la reazione ad una politica di chiusura ed oscurantista poco in linea con la voglia di cambiamento che è stato il mantra del M5S. ”il mondo cambia ad alta velocità, sveglia", "il futuro è di tutti, vogliamo la Tav", "l'Europa siamo noi” si ripeteva accompagnati da cori che hanno intonato anche l'Inno di Mameli.

I dati della questura ha parlato di 25mila partecipanti ma la sensazione è che il numero è andato crescendo. In piazza sono scesi anche i governatori di Piemonte e Liguria,Sergio Chiamparino e Giovanni Toti e l’ex segretario Pd, Maurizio Martina e rappresentanti di Forza Italia. Anche la Lega ha preso posizioni con il suo capogruppo Maurizio Molinari.

I sindaci hanno voluto sottolineare che non c'era colore di partito in questa manifestazione ma solo la voglia di vedere un'Italia competitiva e moderna.