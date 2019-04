A piazza del Popolo la manifestazione di Fridayforfuture con la giovane attivista Greta Thunberg

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ una manifestazione che divide gli ambientalisti quella che oggi scende in Piazza del Popolo sotto il nome di Greta Thunberg. Oggi a Roma la manifestazione #Fridaysforfuture e il richiesto sciopero nazionale di carne pesce, latte, uova e derivati per il clima,in occasione della visita di Greta Thunberg. Lo sciopero vegano è indetto dalla Lav e da www.cambiamenu.it. Si chiede lo stop ai sussidi pubblici alla zootecnia e di includere le emissioni del settore nei target di riduzione di gas serra. Quello che era stato un fronte unico degli ambientalisti per unirsi al coro dei supporter di Greta, oggi tende a farsi qualche domanda in più circa le poche frasi ripetute come un mantra dalla giovane attivista. Il dubbio che il fenomeno si cresciuto come un’operazione di marketing a tavolino si sta facendo largo anche tra i più radicali. La mamma di Greta, anch’essa una attivista, aveva già pronto un libro che parlava dell’iniziativa intrapresa dalla figlia inducendo a pensare che il movimento non fosse poi così spontaneo. Alcuni media hanno enfatizzato l’incontro di Greta con Papa Francesco ma basta riguardare le immagini per accorgersi che non c’è stata nessuna grande partecipazione emotiva da parte del Santo Padre nello stringere velocemente la mano alla giovane vegana. - (PRIMAPRESS)