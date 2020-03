Valle d'Aosta: due casi sospetti di coronavirus nella regione. L'unica che non era stata ancora colpita

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Finora la Valle d’Aosta era stata una delle poche regioni rimasta esclusa da contagi. Ma questa mattina si sono registrati i primi due probabili casi di Covid-19. I tamponi sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma. Lo ha comunicato la presidenza della Regione. Le persone risultate positive - si legge in una nota - manifestano sintomatologie lievi. I pazienti appartengono allo stesso nucleo familiare e sono stati individuati dopo aver contattato il medico di base, segnalando sintomi influenzali e indicando che uno di essi era stato nelle zone a rischio contagio. I due pazienti, così come i loro nuclei familiari e le persone che sono state in stretto contatto con loro, sono stati sottoposti a misure di isolamento preventivo, con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico di igiene e sanità pubblica con il supporto del 118. Il Presidente della Regione, in stretto e costante raccordo con l'Unità' di coordinamento per il Covid-19, ha coinvolto le autorità comunali per le procedure volte a garantire il rispetto e lo svolgimento del protocollo previsto per la gestione dei probabili casi. - (PRIMAPRESS)