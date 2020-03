Sanità: i dubbi della trasmissibilità del coronavirus da madre a feto. Il parere di Galliano (IVI)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell’eventualità di una donna in stato di gravidanza risultata positiva al test del Covid-19 può trasmettere il virus al feto. Ed ancora, che cosa accade in una situazione di fecondazione assistita? Queste alcune delle domande emerse nel corso di questi emergenza sanitaria del coronavirus. “Al momento non sembrano esserci prove della trasmissione del virus da madre a feto, così come non esistono prove di trasmissione del virus tramite trattamenti di Fecondazione Assistita.” A sciogliere qualche dubbio con una nota stampa, è Daniela Galliano, la direttrice sanitaria della sede romana dell’Istituto Valenciano di Infertilità (IVI), la multinazionale attiva nella Fecondazione Assistita.

Tuttavia è la stessa Galliano a raccomandare la cautela “poiché i dati disponibili sono ancora limitati. Secondo un recente studio della rivista Lancet, che ha analizzato 9 donne in stato interessante affette da COVID-19, le caratteristiche cliniche della polmonite COVID-19 nelle donne in gravidanza sono simili a quelle riportate in pazienti adulti non gravidi che hanno sviluppato polmonite da COVID-19.”

“Sempre in questo studio - spiega la direttrice sanitaria dell’IVI - è stata analizzata la possibile trasmissione intrauterina del virus, analizzando il liquido amniotico e il sangue del cordone ombelicale e la trasmissione non risulta avvenuta. Il Royal College of Obstetricians & Gynaecologists afferma inoltre come, poiché non vi sono prove di infezione fetale intrauterina con COVID-19, si ritiene attualmente improbabile che vi siano effetti congeniti del virus sullo sviluppo fetale. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, infine, al momento non sembrano esserci dati certi che dimostrino la diffusione del virus nel latte materno. - (PRIMAPRESS)