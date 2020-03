Protezione Civile: salgono a 7.345 i casi totali di coronavirus con 366 deceduti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento mappa coronavirus 8 marzo: sul territorio nazionale i casi totali sono 7375, al momento sono 6387 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 622 . I pazienti ricoverati con sintomi sono 3557, in terapia intensiva 650, mentre 2180 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 366, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Nell’infografica del Ministero della Salute la mappa della diffusione del virus. Oggi l'ennesima raccomandazione del ministro della salute, Roberto speranza intervistato alla trasmissione Rai di Lucia Annunziata, in cui ha ribadito il senso civico di non abbandonare le aree circoscritte come sta accadendo da qualche giorno. - (PRIMAPRESS)