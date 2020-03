La stretta sullo sport per il coronavirus. Aces Italia scrive a Spadafora: "Non trascurare lo stato di crisi dei gestori degli impianti sportivi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’emergenza sanitaria da coronavirus ha richiesto interventi significativi anche nel settore dello sport e dell’utilizzo degli impianti e delle strutture sportive nella "Zona rossa” dove insistono i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passeggini e Vò e cioè negli undici comuni dove si sono verificati focolai di nuovo Covid-19. Qui sono stati sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni genere e disciplina, sia nei luoghi pubblici che in quelli privati, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico in osservanza del recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Abbiamo l'assoluta convinzione che le azioni adottate negli ultimi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, siano necessari per arginare la diffusione del contagio da coronavirus anche attraverso comportamenti consapevoli che riducano le occasioni di grandi aggregazione di persone come negli eventi sportivi”. A scriverlo in una nota aperta al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli - ma che tuttavia stigmatizza la necessità di non trascurare la situazione di difficoltà estrema in cui versano gli impianti sportivi della Lombardia e dei dirigenti sportivi.

Il fermo delle strutture, programmato fino al 3 aprile, produce per i gestori costi rilevanti pur in assenza di attività e di entrate”.

Il rischio evidenziato da Aces Italia è quello di una paralisi per gli oltre 7 mila impianti della sola provincia di Milano e gli oltre 5 mila di quella di Bergamo i cui bilanci si reggono con la sola affluenza dei praticanti.

“Ma la realtà di impatto sociale che ha più rilevanza -aggiunge Lupattelli - è il pericolo di riduzione della forza lavoro impegnata nelle organizzazioni sportive troppo spesso sostenute solo da contratti precari.

Crediamo che la situazione che si sta profilando, abbia la necessità di un immediato intervento finanziario da parte del Governo, per dare un reale sostegno economico sia agli impianti sportivi che ai collaboratori, così da tamponare il prossimo periodo di sicura difficoltà economica. - (PRIMAPRESS)