L'8 Marzo che dovrà ricordarsi delle donne impegnate nella sfida del coronavirus

ph.Enrico de Santis Volontarie a Milano

ROMA - "Sono le donne il motore del progresso sociale". A dirlo nella giornata internazionale della Donna è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Per i motivi che tutti conosciamo, Quest'anno non potremo celebrare la giornata internazionale della donna al Quirinale. Ma desidero egualmente inviare a tutte le donne italiane e a quante si trovano in Italia un messaggio di vicinanza, di solidarietà".

Ma il messaggio di Mattarella, in queste settimane colpite dall'emergenza del coronavirus, si rivolge sopratutto alle tante donne impegnate nell'assistenza sanitaria, nella ricerca e nel volontariato: "Rivolgo, anzitutto, un pensiero riconoscente alle donne - e sono tante - che si stanno impegnando negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del virus che ci preoccupa in questi giorni- prosegue- lavorano in condizioni difficili, con competenza e con spirito di sacrificio. Con la capacità esemplare di sopportare carichi di lavoro molto grandi. A loro, in special modo, desidero dedicare questa importante giornata".