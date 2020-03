Dallo smart working alla redistribuzione del lavoro. Korn Ferry analizza 300 aziende nell'emergenza coronavirus

(PRIMAPRESS) - MILANO - Come si sta affrontando l’emergenza del coronavirus nelle aziende? Come i responsabili delle risorse umane hanno fronteggiato la situazione per ridurre la partecipazione attiva a meeting, incontri e aggregazioni di più dipendenti all’interno dei luoghi di lavoro? Con queste domande la società americana di consulenza globale Korn Ferry con una sede anche a Milano, ha voluto intervistare un campione di 300 manager di aziende con un panel così distribuito: Il 57% di multinazionali; il 33% aziende private; il 6% organizzazioni a partecipazione pubblica e il 4% altri tipi di imprese. Il 25% delle Aziende interpellate conta più di 5 mila dipendenti; il 28% da 1000 a 5000 dipendenti e il 36% ha oltre 500 dipendenti. La distribuzione geografica delle imprese intervistate da Korn Ferry è per il 54% nella Cina orientale; il 21% nella Cina meridionale; il 21% nella Cina settentrionale e il restante 4% nella Cina sud-occidentale, nella Cina centrale, a Hong Kong, a Macao e a Taiwan.

La “Survey on Human Resource Management During the Coronavirus Epidemic”, è stata realizzata nelle prime due settimane di febbraio da Korn Ferry.

“Dalla ricerca emerge chiaramente come l’attività degli HR in questo periodo si sia concentrata nell’affrontare la situazione contingente, valutando le soluzioni migliori per gestire i dipendenti, sia da un punto di vista pratico che sotto il profilo delle compensation – commenta Maurizia Villa, Managing Director e Country Chair di Korn Ferry in Italia. – I risultati di questa survey focalizzata sulla Cina possono sicuramente essere utili anche negli altri Paesi che si troveranno ad affrontare l’emergenza e potranno così adottare maggiori accorgimenti nella strategia per gestire la situazione. Il coronavirus sta per esempio costringendo le aziende a implementare o migliorare i programmi di telelavoro e smart working. Il 66% degli intervistati in Cina ha infatti dichiarato che anche dopo l’emergenza si dovrà incrementare l’estensione di soluzioni di lavoro da remoto per i propri dipendenti, anche se occorre considerare che le percentuali di smart working e il telelavoro hanno valori inferiori in ambiti fortemente manifatturieri”.

Tra i provvedimenti per affrontare l’epidemia, il 53% dei manager delle Società intervistate considera il telelavoro come prima misura da adottare; il 56% delle società ha inoltre deciso di posporre i propri piani di recruitment per concentrarsi sulla gestione della contingenza. Dalla ricerca emerge infatti che l’attività degli HR nel medio termine sarà più focalizzata sulla gestione degli aspetti pratici immediati, che su temi strategici di lungo periodo.

Sugli aspetti economici, la survey conferma un impatto su tutti i settori industriali; per il 90% del panel l’emergenza influenzerà in modo negativo sul fatturato 2020, tanto che il 36% degli imprenditori intervistati sta valutando di adeguare e rivedere i propri obiettivi di performance. Una società su quattro, inoltre, ha dichiarato di voler apportare "speciali" adeguamenti salariali in risposta alla crisi. In questo scenario, tuttavia, un numero limitato di imprese del settore life science prevede che il coronavirus possa avere un'influenza positiva sulle loro attività.

“Molte multinazionali con filiali in Cina stanno trattando l'epidemia come se affrontassero un momento di recessione nel business – continua Maurizia Villa. - Le grandi aziende, ovviamente, adottano già politiche di compensazione che tengono conto delle interruzioni dell'attività e la maggior parte delle organizzazioni in questo momento è orientata a garantire la continuità della retribuzione. Il tema che si porrà post crisi sarà, invece, se e come le Aziende dovranno gestire gli obiettivi prestazionali in termini di compensation. Anche se, ad ora, l’approccio che prevale è quello attendista, per capire l’evoluzione della situazione”.

I dati raccolti dimostrano, come era prevedibile, che la crisi dovuta all’epidemia di coronavirus abbia maggior impatto sulle piccole aziende: il 22% di queste prevede una flessione dell’attività fino al 30%, mentre il 66% di organizzazioni ‘medium-size’ prevede un calo del 15%.

Dal punto di vista dell’atmosfera creatasi all’interno dei gruppi aziendali, l’analisi ha generato oltre alle preoccupazioni anche valori positivi. “Come in ogni crisi, il coronavirus sta mettendo alla prova la leadership aziendale. L’emergenza ha generato senso di comunità e condivisione, nonostante le imprese siano state danneggiate. Un atteggiamento molto simile a quello che è stato registrato negli USA dopo gli attacchi dell’11 settembre - conclude Maurizia Villa. - Alcune delle maggiori sfide alla leadership arriveranno sicuramente dopo la fine dell'epidemia. Il management dovrà pianificare con attenzione le strategie per tutti i lavoratori e per i talenti più utili per gestire la fase post-crisi”. - (PRIMAPRESS)