Coronavirus: salgono a 5061 i casi positivi, si è limitato il numero dei pazienti in terapia intensiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Bollettino Coronavirus: Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, al momento sono 5061 le persone che risultano positive al virus. Questo dato, tuttavia come precisato in conferenza stampa dal commissario della Protezione Civilem Angelo Borrelli, è lievitato per un numero di pazienti positivi che non erano mai stati registrati.

Le persone guarite sono 589. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2651, 567 sono in terapia intensiva, mentre 1843 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 233, questo numero,come orami viene ripetuto spesso però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso che ricordiamo non dovrà sovrapporsi con patologie pregresse. - (PRIMAPRESS)