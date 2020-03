Coprifuoco italiano per combattere il coronavirus. Da domani istituita la "Grande Zona"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ciò che si attendeva nelle ultime 24 ore delle misure restrittive per il contenimento del coronavirus è arrivato e pesa come un macino su tutt’Italia. Nella conferenza stampa del premier Giuseppe Conte di questa sera 9 marzo, è arrivato l’annuncio del divieto di libera circolazione in tutto il paese. “Mi rendo conto che è una misura forte ma via assicuro necessaria per vincere la battaglia con questa emergenza”. Così Conte ha avvertito gli italiani che qualcosa è cambiato profondamente nelle loro abitudini, Potranno muoversi all’interno dei propri perimetri solo chi potrà dimostrare che quella mobilità è possibile solo per motivi validi e comprovati che bisognerà autocertificare. Un datore di lavoro dovrà autorizzare il trasferimento del suo dipendente solo se questi non potrà svolgere le proprie mansioni diversamente dal telelavoro ad esempio. In tutte le città saranno operati i controlli perché non vi siano violazioni delle norme che saranno contenuto nel decreto che firmerà questa sera il Presidente del Consiglio e che sarà già in vigore da domani mattina. Nel decreto si farà espresso divieto per ogni e qualsiasi aggregazione di persone in luoghi di sport, chiese e locali per il tempo libero. - (PRIMAPRESS)