CdM: in arrivo per l’emergenza coronavirus un esercito di 20 mila unità mediche e paramediche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Terminato intorno all’una di notte il Consiglio dei Ministri sulle ulteriori misure per contenere il diffondersi del coronavirus. Saranno assunte circa 20 mila unità in diversi settori sanitari. Inoltre si procederà con gare dirette e con procedure semplificate per macchinari di terapia intensiva. Inoltre il ministro della Giustiza, Bonafede anticipa che si svolgeranno le udienze solo ritenute urgenti mentre slitteranno quelle differibili. - (PRIMAPRESS)