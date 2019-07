Parigi nella festa del 14 Luglio fischia Macron e ritorna ad agitare le piazze

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La festa francese del 14 luglio che celebra la presa della Bastiglia, doveva essere come negli anni passati un momento per riaffermare il concetto di libertà nazionale ma si è, invece, trasformata in forti tensioni nella zona degli Champs-Elysées a Parigi. Diversi manifestanti, tra i quali molti gilet gialli anche senza la celebre casacca fluo del movimento anti-Macron, si stanno opponendo alle forze dell'ordine, cercando di erigere barricate sul viale tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo. La polizia ha moltiplicato il lancio di lacrimogeni per disperderli.

La polizia francese ha "evacuato con la forza" la zona: "Di fronte alle continue violenze sugli Champs-Elysees, sono stati fatti interventi e l'area è stata evacuata con la forza", ha scritto la polizia parigina su Twitter. Durante gli scontri diversi cassonetti sono stati dati alle fiamme. PARIGI - La festa francese del 14 luglio che celebra la presa della Bastiglia, doveva essere come negli anni passati un momento per riaffermare il concetto di libertà nazionale ma si è, invece, trasformata in forti tensioni nella zona degli Champs-Elysées a Parigi. Diversi manifestanti, tra i quali molti gilet gialli anche senza la celebre casacca fluo del movimento anti-Macron, si stanno opponendo alle forze dell'ordine, cercando di erigere barricate sul viale tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo. La polizia ha moltiplicato il lancio di lacrimogeni per disperderli. La polizia francese ha "evacuato con la forza" la zona: "Di fronte alle continue violenze sugli Champs-Elysees, sono stati fatti interventi e l'area è stata evacuata con la forza", ha scritto la polizia parigina su Twitter. Durante gli scontri diversi cassonetti sono stati dati alle fiamme. - (PRIMAPRESS)