Mozziconi di sigaretta ai piedi dell'impalcatura di Notre Dame. Lo spettro di una casualità provocata dalla società di restauro

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Se l’inchiesta sull’incendio di Notre Dame dovesse far emergere che a produrre il rogo è stato un mozzicone di sigaretta, la società delle impalcature montate all’esterno della cattedrale rischia di essere chiamata in causa. Il settimanale satirico “Canard enchaîné” era riuscito a fotografare sette mozziconi di sigarette alla basa di una delle impalcature. Un portavoce della società di restauro, Le Bras Frères si è detto "rammaricato" del fatto che qualcuno abbia eluso il divieto di fumo, ma ha escluso categoricamente che sia stata quella negligenza la causa del devastante incendio che ha semidistrutto la Chiesa. "In effetti, ci sono alcuni colleghi che, di tanto in tanto, hanno aggirato il divieto di fumare sul sito e ce ne dispiace", ha dichiarato Marc Eskenazi, portavoce della Le Bras Frères. Gli operai, interrogati dalla polizia, hanno "ammesso di aver fumato". Tuttavia, secondo Eskenazi "è fuori questione" che proprio un mozzicone abbia dato origine all'incendio. I lavori di messa in sicurezza Le indagini vanno di pari passo ai lavori di messa in sicurezza. Una squadra di alpinisti sta lavorando per stendere un telone antipioggia sul tetto di Notre-Dame. "La nostra maggiore priorità è proteggere la cattedrale dalla pioggia", ha spiegato all'emittente Bfm, Philippe Villeneuve, architetto, rivelando che il delicato lavoro di copertura è stato affidato a una squadra di alpinisti. Il telone sarà comunque provvisorio, in attesa di poter erigere una sorta di grande "ombrello" che proteggerà Notre-Dame dalle intemperie, senza ostacolare i lavori di ricostruzione e restauro. - (PRIMAPRESS)