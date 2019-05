Marine Le Pen sorpassa la République en Marche di Macron e chiede lo scioglimento dell'assemblea nazionale

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il sorpasso di Marine Le Pen con il suo Rassemblement National al partito di Macron c’è stato, tanto da spingere la leader del movimento sovranista a chiedere lo scioglimento dell’assemblea nazionale.

Le percentuali di voto vedono la Le Pen al 23,3% e la Republique en Marche del presidente Emmanuel Macron al 22%, una sconfitta onorevole ma che consegna un paese fragile. Da segnalare che il partito dei Gilet Gialli che per mesi hanno tenuto in scacco il Governo con la manifestazioni di piazza, non sono riusciti neanche a superare l’1% del consenso a dimostrazione che la violenza di quei giorni e i danni alla città ha fatto irritare i parigini.

Anche a Parigi il prevedibile risultato positivo di Europa Ecologia (12,8%) che ha attinto dai movimenti ambientalisti giovanili che si sono alimentati in Europa con il fenomeno della giovane Greta. Crollati, invece, la destra classica dei Les Republicains all’8,3%. Si salva dallo sbarramento del 4%, il Ps di Raphael Glucksmann che riesce a raggiungere il 7%. - (PRIMAPRESS)